Мотор рухнул с высоты на голову кладовщика на предприятии в Березовском

Мотор рухнул с высоты на голову кладовщика на предприятии в Березовском
Мотор рухнул с высоты на голову кладовщика на предприятии в Березовском
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Мотор-редуктор упал с высоты на кладовщика в цехе по изготовлению алюминиевого профиля в Березовском. Женщина была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в начале февраля 2021 года. В одном из цехов на предприятии оторвался мотор-редуктор при перемещении продукции и упал вниз на рабочий стол, за которым находилась женщина-кладовщик.

В отношение директора предприятия возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда и передано в суд, пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину и загладил причиненный вред, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, в начале августа на КРЗ в Нижнем Тагиле погиб рабочий при осмотре станка. Неисправная и необесточенная техника неожиданно включилась. После проведенной проверки правоохранительными органами, материалы дела были переданы в СК.

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