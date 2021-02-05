По решению суда убийца тагильской модели Дмитрий Лошагин остается в колонии

В данном случае речь идет об убийстве в 1998 году Олеси Демидовой — владелицы модельного агентства. Девушку, по словам ее матери, пригласили на мероприятие, после чего она пропала и была обнаружена мертвой. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Лошагин.