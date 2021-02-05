По решению суда убийца тагильской модели Дмитрий Лошагин остается в колонии

Также ведущий шоу Андрей Малахов высказал версию о том, что Дмитрий Лошагин может являться серийным убийцей.
В начале программы он провел параллель с «уральским маньяком», который последние 20 лет убивал девушек-моделей.
В данном случае речь идет об убийстве в 1998 году Олеси Демидовой — владелицы модельного агентства. Девушку, по словам ее матери, пригласили на мероприятие, после чего она пропала и была обнаружена мертвой. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Лошагин.
Однако данная гипотеза, по словам юриста из Екатеринбурга Ивана Волкова, является безосновательной.
Он прошел полиграф. Но его причастность к другим серийным преступлениям не подтвердилась,рассказал юрист.
Напомним, в декабре 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию и судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю.