По решению суда убийца тагильской модели Дмитрий Лошагин остается в колонии

4 февраля на ток-шоу «Прямой эфир» на ТК «Россия 1» пришла семья и близкие люди убитой модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Вместе с ведущим и приглашенными экспертами они высказались по поводу того, что суд решил оставить под стражей убийцу девушки — фотографа Дмитрия Лошагина.

Также ведущий шоу Андрей Малахов высказал версию о том, что Дмитрий Лошагин может являться серийным убийцей. В начале программы он провел параллель с «уральским маньяком», который последние 20 лет убивал девушек-моделей. В данном случае речь идет об убийстве в 1998 году Олеси Демидовой — владелицы модельного агентства. Девушку, по словам ее матери, пригласили на мероприятие, после чего она пропала и была обнаружена мертвой. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Лошагин. Однако данная гипотеза, по словам юриста из Екатеринбурга Ивана Волкова, является безосновательной. Он прошел полиграф. Но его причастность к другим серийным преступлениям не подтвердилась,рассказал юрист. Video: YouTube-канал "Россия 1" Напомним, в декабре 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию и судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю. Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии

