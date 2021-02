Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии

Фотограф Дмитрий Лошагин, который убил тагильскую модель Юлию Прокопьеву, останется в колонии по решению суда.

В декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию. Прокурор отметил, что в 2018 году у фотографа были дисциплинарные взыскания во время отбывания срока в колонии, он не признал свою вину. Также оставить в колонии убийцу попросила мать погибшей Светлана Рябова. Заглаживание вины выплатой компенсации морального вреда не означает, что Лошагин исправился. Я помню, как они жили, Лошагин — это страшный человек,цитирует женщину Е1. Адвокат фотографа на суде предоставил документы о том, что был возмещен моральный вред потерпевшим. Изучив все документы, судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю. Решение вступило в силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке. Напомним, Дмитрий Лошагин был приговорен к 9 годам и 10 месяцам за убийство тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой. Убийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде

