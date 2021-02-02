Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии

Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии

Сегодня, 14:34ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Фотограф Дмитрий Лошагин, который убил тагильскую модель Юлию Прокопьеву, останется в колонии по решению суда.

В декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию.

Прокурор отметил, что в 2018 году у фотографа были дисциплинарные взыскания во время отбывания срока в колонии, он не признал свою вину. Также оставить в колонии убийцу попросила мать погибшей Светлана Рябова.

Заглаживание вины выплатой компенсации морального вреда не означает, что Лошагин исправился. Я помню, как они жили, Лошагин — это страшный человек,цитирует женщину Е1.

Адвокат фотографа на суде предоставил документы о том, что был возмещен моральный вред потерпевшим.

Изучив все документы, судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю. Решение вступило в силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Напомним, Дмитрий Лошагин был приговорен к 9 годам и 10 месяцам за убийство тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой.

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