Часть потолка обвалилась во время урока в школе под Краснотурьинском

Часть потолка обвалилась во время урока в школе под Краснотурьинском

Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Часть потолка обвалилась в школе № 3 в поселке Рудничный под Краснотурьинском во время урока.

Инцидент произошел 2 марта в 11.30 в рекреации на первом этаже, когда ученики школы были на уроке, на месте ЧП детей не было.

Произошло обрушение штукатурного слоя потолка в рекреации первого этажа, что привело к выпадению одного квадратного метра плитки армстронг, рассказала «КП-Екатеринбург» начальник управления образования Администрации Краснотурьинского ГО Елена Шрайнер.

Она отметила, что к 17 часам все последствия были ликвидированы. Во время каникулы в учебном учреждении проведут обследование покрытия потолка. Здание школы было построено в 1951 году.

Напомним, в феврале 2020 года в роддоме Южноуральска в Челябинской области из-за прорыва трубы отопления рухнул потолок. При происшествии никто не пострадал.

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