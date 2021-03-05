Часть потолка обвалилась во время урока в школе под Краснотурьинском

Инцидент произошел 2 марта в 11.30 в рекреации на первом этаже, когда ученики школы были на уроке, на месте ЧП детей не было.
Произошло обрушение штукатурного слоя потолка в рекреации первого этажа, что привело к выпадению одного квадратного метра плитки армстронг, рассказала «КП-Екатеринбург» начальник управления образования Администрации Краснотурьинского ГО Елена Шрайнер.
Она отметила, что к 17 часам все последствия были ликвидированы. Во время каникулы в учебном учреждении проведут обследование покрытия потолка. Здание школы было построено в 1951 году.
Напомним, в феврале 2020 года в роддоме Южноуральска в Челябинской области из-за прорыва трубы отопления рухнул потолок. При происшествии никто не пострадал.