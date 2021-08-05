Сел в машину и уехал: 10-летнего мальчика сбил водитель в Екатеринбурге

Водитель на улице Викулова сбил ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет «КП-Екатеринбург».
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что мужчина, выйдя из автомобиля, поинтересовался у пострадавшего, нужна ли ему помощь. Когда ребёнок ответил, что с ним всё нормально, водитель вернулся в машину и уехал.
Ребёнок был доставлен в детскую больницу № 9. В результате наезда он получил ссадины на лице, ушиб правого локтевого сустава и ушиб правого колена. Врачи, проведя осмотр, отпустили мальчика домой.
Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего ребёнка. По словам мужчины, он не увидел его вовремя, поскольку из-за сильного дождя было затянуто лобовое стекло.
За покинутое место происшествия водителю грозит наказание в виде лишения прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, в посёлке Белореченский вечером 4 августа 2021 года 9-летнего мальчика насмерть сбил пьяный водитель. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.