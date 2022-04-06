Полицейские предупредили свердловчан о сайтах-подделках известных торговых площадок

Полицейские предупредили свердловчан о сайтах-подделках известных торговых площадок
Полицейские предупредили свердловчан о сайтах-подделках известных торговых площадок
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: 1МI
Для кражи средств со счетов свердловчан мошенники используют сайты-подделки известных торговых площадок. По каждому поводу при наличии факта хищения денег полиция возбуждает уголовное дело.

Фишинговые сайты стали одним из самых популярных способов мошенничества в Свердловской области. После того, как несколько екатеринбуржцев попались на уловки злоумышленников, купив несуществующую бытовую технику со скидкой, правоохранители выступили с предупреждением.

Как рассказали TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, данный способ мошенничества не новый.

Подобный способ хищения денежных средств вряд ли можно назвать новым. Использование фишинговых сайтов и ссылок, имитирующих известные платежные сервисы, часто используются злоумышленниками, сообщили редакции в УМВД.

По словам правоохранителей, все заявления от граждан по подобным вопросам регистрируются, по ним проводится проверка. При наличии оснований по фактам хищения денежных средств заводятся уголовные дела.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости быть бдительными при совершении сделок в Интернете. Особенно если предложения связаны с большим дисконтом и другими выгодными условиями, говорят в МВД.

Полицейские просят свердловчан тщательно проверять всю информацию на сайтах, а также убеждаться в их подлинности перед тем, как произвести оплату.

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ЭксклюзивЕкатеринбург
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