Полицейские предупредили свердловчан о сайтах-подделках известных торговых площадок

Фишинговые сайты стали одним из самых популярных способов мошенничества в Свердловской области. После того, как несколько екатеринбуржцев попались на уловки злоумышленников, купив несуществующую бытовую технику со скидкой, правоохранители выступили с предупреждением.
Как рассказали TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, данный способ мошенничества не новый.
Подобный способ хищения денежных средств вряд ли можно назвать новым. Использование фишинговых сайтов и ссылок, имитирующих известные платежные сервисы, часто используются злоумышленниками, сообщили редакции в УМВД.
По словам правоохранителей, все заявления от граждан по подобным вопросам регистрируются, по ним проводится проверка. При наличии оснований по фактам хищения денежных средств заводятся уголовные дела.
Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости быть бдительными при совершении сделок в Интернете. Особенно если предложения связаны с большим дисконтом и другими выгодными условиями, говорят в МВД.
Полицейские просят свердловчан тщательно проверять всю информацию на сайтах, а также убеждаться в их подлинности перед тем, как произвести оплату.