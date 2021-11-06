До пяти лет колонии грозит уральскому следователю за ДТП с сидящими на дороге пьяными

Молодому следователю из Свердловской области Илье Онышко грозит лишение свободы из-за ДТП с пьяными пешеходами. Мужчина утверждает, что данные о видимости на дороге были сфальсифицированы: вместо реальных 20 метров появились 104 метра.

Инцидент произошел поздно вечером с 25 на 26 октября 2019 года. Следователь ехал из Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила. Миновав деревню Северную, на проезжей части уралец заметил два силуэта. Он попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. На дороге Илья увидел женщину и мужчину в темной одежде, от них пахло алкоголем. Тогда мужчина вызвал «скорую помощь» и полицию. На регистраторе, рассказал уралец, он увидел, что мужчина с бутылкой сидел на дороге, а женщина стояла рядом с ним с телефоном в руке. Два раза Илья сдал анализы и был чист. Он объяснил, что не заметил людей. В ходе осмотра места происшествия приехавшая следственно-оперативная группа установила видимость с рабочего места водителя — 22 метра,отметил Илья Онышко Данные замеры были сделаны в день ДТП, однако экспертам не удалось определить скорость движения, поскольку на мокром асфальте нельзя измерить тормозной путь. Пострадавшая женщина вскоре поправилась, а вот мужчина прожил только месяц. По словам Ильи, неизвестно, от чего именно произошла смерть: от удара или появившейся двухсторонней гнойной пневмонии. Однако гибель уральца вменили следователю. В результате было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, пишет Е1. Предварительное следствие осуществлял капитан юстиции Виталий Малюта. Таким образом дистанция видимости возросла с 22 до 104 метров. Полицейский рассказал, что в марте 2020 года Малюта провел следственный эксперимент, в ходе которого определил видимость — 104,3 метра. Данные сведения использовались для автотехнических экспертиз, однако, по мнению Ильи, данные были сфальсифицированы. Он подал соответствующее заявление. Мне грозит до пяти лет лишения свободы, увольнение по отрицательным мотивам, финансовое обременение в виде исков и оплаты за обучение в институте,отметил следователь. На данный момент Илья на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей, но из системы МВД не уволен. Это случится лишь в том случае, если вину мужчины докажет суд, сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. В СКР по Свердловской области до окончания судебного разбирательства решили не комментировать инцидент. Напомним, участковый уполномоченного отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, майор полиции Руслан Дзаганий обвиняется в фальсификации доказательств против жителей города. Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter