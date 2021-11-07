Охранник и посетительница ТЦ в Екатеринбурге подрались из-за справки о вакцинации

Охранник ТЦ в Екатеринбурге усомнился в происхождении документа посетительницы и оскорбил ее, после чего свердловчанка ударила мужчину файлом от бумаги по лицу. Итогом стычки стали сотрясение мозга и синяк на колене у женщины.

Инцидент произошел в торговом центре «Кит» Екатеринбурга. По словам посетительницы торговой точки, охраннику не понравилась ее справка о вакцинации — после прививки от коронавируса свердловчанке выдали именно такой документ, сообщает Е1 со ссылкой на саму женщину. Я показала справки, которые мне дали при вакцинации в торговом центре. Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Я дала ему файликом с бумагами по лицу, он меня выволок из входной группы, упер лицом в столб на улице, рассказала Е1 пострадавшая. После того, как прохожие заступились за женщину, охранник отпустил ее. Однако, как только свердловчанка развернулась, мужчина перекинул ее через колено и прижал к земле. Женщина обратилась к медикам, которые диагностировали у нее сотрясение и ушиб колена. Свердловчанка написала заявление в полицию на охранника, в свою очередь сотрудник ТЦ «Кит» Екатеринбурга написал встречное — за файл, которым женщина ударила его по лицу. В МВД уже начали проверку. Напомним, в Свердловской области действуют ограничения на посещения ряда заведений и торговых точек из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Кассир избила покупательницу без QR-кода в «Мегамарте» в Екатеринбурге

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