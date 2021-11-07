Охранник и посетительница ТЦ в Екатеринбурге подрались из-за справки о вакцинации

Охранник и посетительница ТЦ в Екатеринбурге подрались из-за справки о вакцинации
Охранник и посетительница ТЦ в Екатеринбурге подрались из-за справки о вакцинации
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Охранник ТЦ в Екатеринбурге усомнился в происхождении документа посетительницы и оскорбил ее, после чего свердловчанка ударила мужчину файлом от бумаги по лицу. Итогом стычки стали сотрясение мозга и синяк на колене у женщины.

Инцидент произошел в торговом центре «Кит» Екатеринбурга. По словам посетительницы торговой точки, охраннику не понравилась ее справка о вакцинации — после прививки от коронавируса свердловчанке выдали именно такой документ, сообщает Е1 со ссылкой на саму женщину.

Я показала справки, которые мне дали при вакцинации в торговом центре. Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Я дала ему файликом с бумагами по лицу, он меня выволок из входной группы, упер лицом в столб на улице, рассказала Е1 пострадавшая.

После того, как прохожие заступились за женщину, охранник отпустил ее. Однако, как только свердловчанка развернулась, мужчина перекинул ее через колено и прижал к земле.

Женщина обратилась к медикам, которые диагностировали у нее сотрясение и ушиб колена. Свердловчанка написала заявление в полицию на охранника, в свою очередь сотрудник ТЦ «Кит» Екатеринбурга написал встречное — за файл, которым женщина ударила его по лицу. В МВД уже начали проверку.

Напомним, в Свердловской области действуют ограничения на посещения ряда заведений и торговых точек из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
Материалы по теме:
дракаторговый центртцторговый комплексQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы