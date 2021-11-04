Рестораны «без QR-кодов» и 10 млрд на экологию. Итоги дня в Свердловской области

Ситуация с введением «чистых зон» и QR-кодов вызывает все большее недовольство сверловчан. Вчера врачи заявляли об истериках пациентов в поликлиниках, а сегодня появились фейковые новости о ресторанах, куда пускают без документов. Самые важные новости региона за 4 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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