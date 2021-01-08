В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись пять автомобилей

В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись пять автомобилей

Сегодня, 22:12ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором оказалось задействовано пять автомобилей.

Инцидент произошел около 17.00, на улице Алтайской, рассказал очевидец происходящего в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На место аварии выезжала скорая медицинская помощь, а также службы МЧС и ДПС. Около 18.00 на дороге работал экипаж ДПС. Было устроено реверсивное движение, а один из сотрудников выполнял роль регулировщика. Предполагается, что в аварии приняли участие следующие машины: «Форд», «Ситроен», «Десятка» и другие.

У «Ситроена» практически нет «морды», а так же пострадала задняя часть,рассказала свидетельница.

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Video:группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

В Отделе Пропаганды ГИБДД оперативный комментарий TagilCity.ru предоставить не смогли. Редакция направила запрос для выяснения деталей происшествия.

Напомним, сегодня под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тягача. Водитель автомобиля получил увечья головы и скончался на месте.

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