В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись пять автомобилей

На место аварии выезжала скорая медицинская помощь, а также службы МЧС и ДПС. Около 18.00 на дороге работал экипаж ДПС. Было устроено реверсивное движение, а один из сотрудников выполнял роль регулировщика. Предполагается, что в аварии приняли участие следующие машины: «Форд», «Ситроен», «Десятка» и другие.