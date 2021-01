В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись пять автомобилей

В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором оказалось задействовано пять автомобилей.

Инцидент произошел около 17.00, на улице Алтайской, рассказал очевидец происходящего в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». На место аварии выезжала скорая медицинская помощь, а также службы МЧС и ДПС. Около 18.00 на дороге работал экипаж ДПС. Было устроено реверсивное движение, а один из сотрудников выполнял роль регулировщика. Предполагается, что в аварии приняли участие следующие машины: «Форд», «Ситроен», «Десятка» и другие. У «Ситроена» практически нет «морды», а так же пострадала задняя часть,рассказала свидетельница. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Video: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте" В Отделе Пропаганды ГИБДД оперативный комментарий TagilCity.ru предоставить не смогли. Редакция направила запрос для выяснения деталей происшествия. Напомним, сегодня под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тягача. Водитель автомобиля получил увечья головы и скончался на месте. «От головы почти ничего не осталось»: на уральской трассе иномарка влетела в тягач

