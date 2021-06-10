Велосипедиста сбила иномарка на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Легковушка сбила велосипедиста недалеко от школы № 64 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 8.40 в четверг 10 июня, рассказали очевидцы происшествия.
Велосипедист лежит на дороге. Рядом на «аварийке» стоит серая Toyota, возле нее стоят парень и девушка. ДТП случилось на пешеходном переходе, рассказала TagilCity.ru очевидица.
В ГИБДД Нижнего Тагила пообещали прокомментировать данное ДТП чуть позже.
Напомним, 1 июня угодивший под колеса автомобиля ребенок на улице Вагоностроителей, 21, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде, с травмами головы доставлен больницу в Нижнем Тагиле.