Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка

Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка
Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: 1МI
Пожилая жительница Нижнего Тагила лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. Бабушка дважды съездила в офис банка в Екатеринбурге, чтобы совершить переводы.

Пожилая тагильчанка, попавшись на уловки мошенника, лишилась почти миллиона рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что данными счетов бабушки завладела злоумышленница, а чтобы избежать хищения денежных средств, нужно следовать его рекомендациям и инструкциям сотрудников банка.

По совету звонящего 83-летняя бабушка два раза съездила на такси в офис банка в Екатеринбурге, где сняла сначала 400, а потом 500 тысяч рублей. Она перевела эти деньги на счета, указанные ей так же по телефону лже-сотрудницей банка.

По данному факту в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила организована проверка, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в схемах и способах защиты от разного рода мошенничества разбиралась редакция TagilCity.ru. Несколько полезных советов о том, как не остаться без денег, озвучили сотрудники правоохранительных органов и психологи Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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