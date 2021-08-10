Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка

Пожилая тагильчанка, попавшись на уловки мошенника, лишилась почти миллиона рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что данными счетов бабушки завладела злоумышленница, а чтобы избежать хищения денежных средств, нужно следовать его рекомендациям и инструкциям сотрудников банка.
По совету звонящего 83-летняя бабушка два раза съездила на такси в офис банка в Екатеринбурге, где сняла сначала 400, а потом 500 тысяч рублей. Она перевела эти деньги на счета, указанные ей так же по телефону лже-сотрудницей банка.
По данному факту в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила организована проверка, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в схемах и способах защиты от разного рода мошенничества разбиралась редакция TagilCity.ru. Несколько полезных советов о том, как не остаться без денег, озвучили сотрудники правоохранительных органов и психологи Нижнего Тагила.