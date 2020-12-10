На Урале студенту грозит десять лет колонии за распространение порнографии с детьми

На Урале студенту грозит десять лет колонии за распространение порнографии с детьми

Сегодня, 20:35ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Лесном на 20-летнего студента колледжа завели уголовное дело. Его обвиняют в распространении через Интернет порнофильмов с участием маленьких девочек.

По версии следствия, молодой человек, используя телефон и Telegram, выкладывал запрещенные материалы в период с сентября по ноябрь текущего года. Сотрудники правоохранительных органов из отдела по борьбе с кибер-преступлениями установили личность подозреваемого, сообщает «КП-Екатеринбург».

В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста с использованием сети Интернет». На данный момент студент находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет колонии.

Напомним, в Свердловской области суд вынес приговор мужчине, который растлил двух внучек своей жены. Пенсионер получил 15 лет колонии строгого режима.

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