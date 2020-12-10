На Урале студенту грозит десять лет колонии за распространение порнографии с детьми

В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста с использованием сети Интернет». На данный момент студент находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет колонии.