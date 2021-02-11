«Кто-то должен отвечать»: в Екатеринбурге на машину упала глыба льда

«Кто-то должен отвечать»: в Екатеринбурге на машину упала глыба льда

Сегодня, 20:50ПроисшествияPhoto: скриншот сюжета ТК «Четвертый канал»
В Екатеринбурге на машину рухнула глыба льда с моста, расположенного над проезжей частью. В результате у транспортного средства оказались повреждены бампер и фара.

Инцидент произошел на Серовском тракте. Когда водитель по имени Олег увидел, что глыба замершего снега грозится упасть на его машину, он начал тормозить.

Повезло, что хотя бы не в переднюю часть мне прилетело. Разломало полностью бампер и фару, я заклеил скотчем,рассказал ТК «Четвертый канал» Олег.

Отмечается, что его машина не единственная, на которую упал снег с моста. Также пострадал автомобиль другой девушки — у него повредился дворник.

Поскольку Олег не имеет страховки КАСКО, он планирует провести независимую экспертизу и взыскать компенсацию с собственника моста.

Кто-то же должен отвечать за эти конструкции,отметил мужчина.

Video:ТК «Четвертый канал»

Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты сказали, что автомобиль не подлежит восстановлению.

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