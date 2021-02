«Кто-то должен отвечать»: в Екатеринбурге на машину упала глыба льда

В Екатеринбурге на машину рухнула глыба льда с моста, расположенного над проезжей частью. В результате у транспортного средства оказались повреждены бампер и фара.

Инцидент произошел на Серовском тракте. Когда водитель по имени Олег увидел, что глыба замершего снега грозится упасть на его машину, он начал тормозить. Повезло, что хотя бы не в переднюю часть мне прилетело. Разломало полностью бампер и фару, я заклеил скотчем,рассказал ТК «Четвертый канал» Олег. Отмечается, что его машина не единственная, на которую упал снег с моста. Также пострадал автомобиль другой девушки — у него повредился дворник. Поскольку Олег не имеет страховки КАСКО, он планирует провести независимую экспертизу и взыскать компенсацию с собственника моста. Кто-то же должен отвечать за эти конструкции,отметил мужчина. Video: ТК «Четвертый канал» Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты сказали, что автомобиль не подлежит восстановлению. «Могла убить»: в Екатеринбурге упавшая с девятиэтажки глыба льда уничтожила иномарку

