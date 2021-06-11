Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила

Напомним, 10 июня два пенсионера погибли на трассе под Нижним Тагилом после столкновения Volkswagen и GEELY. Водитель китайской иномарки скончался на месте, а его супруга — в больнице. Мужчина за рулем Volkswagen Touareg оказался пьяным, он был доставлен в полицию для дачи показаний.