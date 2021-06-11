Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила

Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила
Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Пенсионерка, ехавшая в пассажирской ГАЗели, получила травмы после столкновения с «Грей Волл». Авария произошла у дома на проспекте Ленина, 24, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно установлено, что 10 июня около 13.00 27-летняя водитель иномарки, выезжала с парковки на проезжую часть. Она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью, которая ехала по маршруту № 4.

В момент аварии в автобусе находилось девять пассажиров. Травмы получила 63-летняя пенсионерка. Она была осмотрена медиками и отпущена домой.

Водитель иномарки имеет 6-летний стаж вождения, в текущем году за нарушения ПДД не привлекалась. Она пояснила, что столкновение произошло из-за невнимательности.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, ведется административное расследование. Оба водителя оказались трезвыми.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 10 июня два пенсионера погибли на трассе под Нижним Тагилом после столкновения Volkswagen и GEELY. Водитель китайской иномарки скончался на месте, а его супруга — в больнице. Мужчина за рулем Volkswagen Touareg оказался пьяным, он был доставлен в полицию для дачи показаний.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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