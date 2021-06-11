Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила

Предварительно установлено, что 10 июня около 13.00 27-летняя водитель иномарки, выезжала с парковки на проезжую часть. Она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью, которая ехала по маршруту № 4.
В момент аварии в автобусе находилось девять пассажиров. Травмы получила 63-летняя пенсионерка. Она была осмотрена медиками и отпущена домой.
Водитель иномарки имеет 6-летний стаж вождения, в текущем году за нарушения ПДД не привлекалась. Она пояснила, что столкновение произошло из-за невнимательности.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, ведется административное расследование. Оба водителя оказались трезвыми.
Напомним, 10 июня два пенсионера погибли на трассе под Нижним Тагилом после столкновения Volkswagen и GEELY. Водитель китайской иномарки скончался на месте, а его супруга — в больнице. Мужчина за рулем Volkswagen Touareg оказался пьяным, он был доставлен в полицию для дачи показаний.