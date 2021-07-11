В московском аэропорту Шереметьево пассажир во время посадки открыл аварийный люк

Из-за духоты в салоне самолета авиакомпании «Россия» пассажир открыл аварийный люк, делится видео в "ТикТок" тагильчанка Ирина с места происшествия.
В салоне из-за того, что отказала система кондиционирования, пассажиры два часа сидели в духоте, ожидая взлета. Некоторым людям стало плохо. Мужчина не выдержал и открыл для проветривания аварийный люк. Произошел автоматический выпуск надувного трапа.
В результате инцидента пассажиры рейса Москва — Анталия задержались в аэропорту на четыре часа.
Напомним, в июне 2021 года жительница Екатеринбурга летела из Антальи в аэропорт Кольцово и оказалась единственной пассажиркой рейса в «Боинге» на 500 мест.