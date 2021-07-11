В московском аэропорту Шереметьево пассажир во время посадки открыл аварийный люк

В салоне из-за того, что отказала система кондиционирования, пассажиры два часа сидели в духоте, ожидая взлета. Некоторым людям стало плохо. Мужчина не выдержал и открыл для проветривания аварийный люк. Произошел автоматический выпуск надувного трапа.