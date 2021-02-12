В Екатеринбурге ответственный за уборку снега глава отдела ДЭУ отправлен под арест

Среди вопросов, которыми занимается глава отдела районного ДЭУ — уборка дорог и их содержание. Следствие предполагает, что Лобода занимался мошенничеством, пишет ЕАН.
Кроме того, суд наложил ограничение на некоторые действия директору МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Сергею Худякову и главному инженеру Александру Юхно.
Напомним, 10 февраля утром в ДЭУ Кировского района нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. Сотрудники задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу.