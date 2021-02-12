В Екатеринбурге ответственный за уборку снега глава отдела ДЭУ отправлен под арест

В Екатеринбурге ответственный за уборку снега глава отдела ДЭУ отправлен под арест

Сегодня, 09:20ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест начальника отдела благоустройства администрации Кировского района Илью Лободу.

Среди вопросов, которыми занимается глава отдела районного ДЭУ — уборка дорог и их содержание. Следствие предполагает, что Лобода занимался мошенничеством, пишет ЕАН.

Кроме того, суд наложил ограничение на некоторые действия директору МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Сергею Худякову и главному инженеру Александру Юхно.

Напомним, 10 февраля утром в ДЭУ Кировского района нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. Сотрудники задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу.

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