Камера видеонаблюдения похищена в центре Нижнего Тагила

Камера видеонаблюдения похищена в центре Нижнего Тагила
Камера видеонаблюдения похищена в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 19:28ПроисшествияФото: 1MI
Личность молодого человека, подозреваемого в похищении камеры видеонаблюдения, определяют сотрудники полиции Нижнего Тагила. Камера была установлена на набережной на улице Горошникова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полученная оперативниками информация гласит, что мужчина, который попал на другую камеру, вероятно причастен к инциденту, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

На вид подозреваемому примерно 25-30 лет, у него среднее телосложение и рост 170-175 сантиметров. На момент инцидента был одет в черную куртку и шапку, штаны и кроссовки черного цвета. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16: 8(3435) 97-64-02.

Видео: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, в конце октября стало известно, что в Екатеринбурге молодая девушка-воровка крадет дорогие мобильники из карманов свердловчан в крупных торгово-развлекательных центрах.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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