Молодая воровка профессионально «чистит» карманы горожан в ТРЦ в Екатеринбурге

Молодая воровка профессионально «чистит» карманы горожан в ТРЦ в Екатеринбурге
Молодая воровка профессионально «чистит» карманы горожан в ТРЦ в Екатеринбурге
Сегодня, 19:25ПроисшествияФото: 1МI
Молодая девушка-воровка крадет дорогие мобильники из карманов свердловчан в крупных торгово-развлекательных центрах в Екатеринбурге.

Последнее преступление молодой карманницы попало на камеру видеозаписи в одном из ТЦ в Екатеринбурге, сообщает «МК-Екатеринбург».

На кадрах видно, что воровка что-то вытащила из кармана свердловчанки у прилавка в бутике. Как рассказала потом сама пострадавшая, это был «яблочный» телефон, стоимостью более 45 тысяч рублей.

Когда потерпевшая выложила кадры в сеть, ей начали отвечать и другие жертвы воровки. Есть версия, что карманница «работает» в паре с подельниками (на кадрах видеозаписи видно, что преступница в этот раз была точно не одна).

Как говорят многочисленные потерпевшие, в ТРЦ «Гринвич», «Пассаже», «Веер Молле» и других, некая девушка уже была замечена в кражах мобильных телефонов из карманов уральцев.

Отдел полиции № 6 проводит проверку поступившей информации,сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Напомним, недавно оперативниками была задержана интернациональная банда квартирных воров на месте очередной кражи в Екатеринбурге. Несмотря на улики и вещдоки, суд отпустил всех участников криминального сообщества. Со слов потерпевших, супруга одного из отпущенных преступников занимает высокий пост в одном из министерств Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
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