Мэра Томска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан 12 ноября на рабочем месте во время онлайн-совещания, сообщает СК РФ.

В отношении Кляйна было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следствия, мэр превысил должностные полномочия, когда действовал в интересах компании «Томское пиво», главным акционером которой является. В 2016 году Кляйн дал указание, нарушающее закон, главе департамента градостроительства и архитектуры Томска. Мэр поручил внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300 метров санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия, занимающегося изготовлением пива, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. Video: Следственный Комитет Российской Федерации В Кремле также прокомментировали инцидент, связав жестокие детали задержания с тяжестью подозрений, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что задержание было проведено достаточно жестко — прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями я не располагаю, отметил Песков. Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле глава ГИБДД Анатолий Чернов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле глава ГИБДД Чернов вернется на службу

