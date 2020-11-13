Мэра Томска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что задержание было проведено достаточно жестко — прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями я не располагаю, отметил Песков.