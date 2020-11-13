Мэра Томска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Мэра Томска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Сегодня, 19:34ПроисшествияPhoto: Следственный комитет Российской Федерации
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан 12 ноября на рабочем месте во время онлайн-совещания, сообщает СК РФ.

В отношении Кляйна было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, мэр превысил должностные полномочия, когда действовал в интересах компании «Томское пиво», главным акционером которой является. В 2016 году Кляйн дал указание, нарушающее закон, главе департамента градостроительства и архитектуры Томска. Мэр поручил внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300 метров санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия, занимающегося изготовлением пива, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

Video:Следственный Комитет Российской Федерации

В Кремле также прокомментировали инцидент, связав жестокие детали задержания с тяжестью подозрений, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что задержание было проведено достаточно жестко — прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями я не располагаю, отметил Песков.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле глава ГИБДД Анатолий Чернов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

Related news:
мэрзадержаниеподозрение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы