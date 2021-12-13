За смертельное ДТП с погибшими пенсионерами тагильчанин получил 8 лет тюрьмы

32-летний мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Происшествие случилось 10 июня 2021 года на трассе Николо-Павловск — Алапаевск. Мужчина вел себя во время движения неадекватно и вилял из стороны в сторону. Он несколько раз выехал на встречную полосу.
В результате он допустил столкновение с Geely. На месте скончался 71-летний водитель автомобиля, а его 74-летняя пассажирка умерла в больнице Нижнего Тагила.
Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет АН «Между строк».
Кроме того, что мужчина отправится в колонию, он также должен будет выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей.