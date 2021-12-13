За смертельное ДТП с погибшими пенсионерами тагильчанин получил 8 лет тюрьмы

32-летний мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Происшествие случилось 10 июня 2021 года на трассе Николо-Павловск — Алапаевск. Мужчина вел себя во время движения неадекватно и вилял из стороны в сторону. Он несколько раз выехал на встречную полосу.