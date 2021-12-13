За смертельное ДТП с погибшими пенсионерами тагильчанин получил 8 лет тюрьмы

За смертельное ДТП с погибшими пенсионерами тагильчанин получил 8 лет тюрьмы
За смертельное ДТП с погибшими пенсионерами тагильчанин получил 8 лет тюрьмы
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
За смертельное ДТП, в котором погибли два пенсионера, житель Нижнего Тагила приговорен к восьми годам колонии общего режима.

32-летний мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Происшествие случилось 10 июня 2021 года на трассе Николо-Павловск — Алапаевск. Мужчина вел себя во время движения неадекватно и вилял из стороны в сторону. Он несколько раз выехал на встречную полосу.

В результате он допустил столкновение с Geely. На месте скончался 71-летний водитель автомобиля, а его 74-летняя пассажирка умерла в больнице Нижнего Тагила.

Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет АН «Между строк».

Кроме того, что мужчина отправится в колонию, он также должен будет выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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