Штаб пожаротушения развернут у загоревшегося жилого дома в Екатеринбурге

Напомним, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки 30-х годов постройки.