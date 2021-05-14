Штаб пожаротушения развернут у загоревшегося жилого дома в Екатеринбурге

Штаб пожаротушения развернут у загоревшегося жилого дома в Екатеринбурге
Штаб пожаротушения развернут у загоревшегося жилого дома в Екатеринбурге
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Штаб пожаротушения был развернут у дома 30-х годов постройки, загоревшегося в Екатеринбурге. К борьбе с огнем привлечены дополнительные силы сотрудников МЧС.

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. По лестничным площадкам с помощью спасательных масок проводится эвакуация жильцов. Четверо уже выведены из загоревшегося здания. Из них двое - инвалиды, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

К месту была направлена высотная техника. Развернут штаб пожаротушения. 15 специальных автомобилей и 42 сотрудника МЧС ведут борьбу с огнем.

Видео:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки 30-х годов постройки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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