Штаб пожаротушения развернут у загоревшегося жилого дома в Екатеринбурге

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. По лестничным площадкам с помощью спасательных масок проводится эвакуация жильцов. Четверо уже выведены из загоревшегося здания. Из них двое - инвалиды, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту была направлена высотная техника. Развернут штаб пожаротушения. 15 специальных автомобилей и 42 сотрудника МЧС ведут борьбу с огнем.
Напомним, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки 30-х годов постройки.