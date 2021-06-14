Двадцать один человек пострадал в результате взрыва на АЗС в Новосибирске

Двадцать один человек пострадал в результате взрыва на АЗС в Новосибирске
Двадцать один человек пострадал в результате взрыва на АЗС в Новосибирске
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: «Новые Известия»
Двадцать один человек пострадал при возгорании на автозаправочной станции «Еврогаз» после взрыва в Новосибирске. В числе постадавших два пожарных и ребенок.

14 июня ЧП произошло в Новосибирске на автозаправочной станции «Еврогаз», сообщает ИА «Новые известия». В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня нет.

На АЗС взрывались емкости с топливом, площадь возгорания составила порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, пожар начался из-за выброса газа во время разгрузки газовоза. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели.

Фото:"Новые Известия"

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в Екатеринбурге 30-летний механик, который пострадал от взрыва бочки в автосалоне Hyundai, скончался 6 июня.

Материалы по теме:
пожарвзрывпострадавшиеновосибирскАЗС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы