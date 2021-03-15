Три жителя Каменска-Уральского погибли в ДТП на трассе

Три жителя Каменска-Уральского погибли в ДТП на трассе

Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: ГИБДД свердловской области
Три человека погибли в ДТП, которое произошло на 109 километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.

14 марта около 22:00 часов лоб в лоб столкнулись KIA и Opel, при этом один автомобиль перевернулся. Очевидцы ДТП помогали врачам скорой помощи доставать пострадавших пассажиров. Затем к месту аварии прибыли сотрудники МЧС, они извлекли тела погибших.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Кургана. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Opel, который ехал со стороны Каменска-Уральского.

В результате аварии погибли оба водителя, а также 35-летний пассажир KIA. Еще два пассажира госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами.

Все погибшие и пострадавшие — жители Каменска-Уральского, рассказали Е1 в ГИБДД по Свердловской области.

Фото:ГИБДД Каменска-Уральского

Напомним, 14 марта на Тюменской трассе в ДТП погибли пять человек в легковой машине, двое из них дети. Женщина за рулем «Киа Рио» выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком «Вольво».

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