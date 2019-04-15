В Екатеринбурге из-за задымления были эвакуированы воспитанники детсада
Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в детском саду на улице Вишневая произошло задымление, вследствие чего были эвакуированы 148 человек, в числе которых находились 138 детей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
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Пожарная сигнализация среагировала в 13:13 часов, сигнал с устройства незамедлительно поступил в МЧС. На место происшествия были привлечены восемь автомобилей и 32 сотрудника МЧС.
В ходе осмотра было установлено, что произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой, что способствовало появлению дыма без последующего возгорания.
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