Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в селе под Тагилом

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в селе под Тагилом
Сегодня, 20:23ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Появилась новая информация, в каком состоянии на данный момент находятся двое взрослых и двое детей, которые выжили в пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом.

Сейчас пострадавшие находятся в больницах Екатеринбурга. Туда их 15 апреля во второй половине дня доставили на вертолетах медицины катастроф.

Мальчик 2017 года рождения и девочка, которой меньше года, лежат в детской 9 больнице. Предварительная информация гласит, что у девочки 10% ожогов тела, а у мальчика— 8% ожогов. Двое их родных были госпитализированы в больницу № 40. Теперь их здоровью ничего не угрожает.

Они находятся в ожоговом отделении в обычной палате, их состояние не требует реанимационных усилий,сообщил E1 знакомый с ситуацией источник.

Напомним, пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми, произошел в селе Бызово в ночь с 14 на 15 апреля. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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