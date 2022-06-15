Мужчина погиб в машине при попытке спасти ее от пожара в Каменске-Уральском

Мужчина погиб в машине при попытке спасти ее от пожара в Каменске-Уральском
Мужчина погиб в машине при попытке спасти ее от пожара в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:11ПроисшествияИрина КириловаФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Мужчина в Каменске-Уральском пытался спасти свой автомобиль от пожара, так как рядом с ним горела другая машина.

Сообщение о возгорании поступило в отделение полиции в Каменске-Уральском в 17.56. Обратившийся звонил по номеру 112. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД.

При обследовании места установлена личность погибшего владельца транспорта. Им оказался местный житель 1983 года рождения, сообщили в свердловском главке МВД.

По факту произошедшего организована проверка. Сообщение об обнаружении тела поступило от сотрудников МЧС. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области на улице Октябрьская в Каменске-Уральском сгорели «Ford Fusion» и «ГАЗель NEXT». Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. В ликвидации участвовали две единицы техники и 12 человек личного состава.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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