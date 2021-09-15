Уральский байкер насмерть разбился на мотоцикле Kawasaki

Уральский байкер насмерть разбился на мотоцикле Kawasaki
Уральский байкер насмерть разбился на мотоцикле Kawasaki
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
34-летний мотоциклист скончался в результате аварии в Богдановиче. Он умер на месте ДТП от полученных травм.

Авария произошла ночью 15 сентября. Водитель на мотоцикле Kawasaki не соблюдал скорость и наехал на бордюр. Мужчина скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

В момент аварии погибший находился в шлеме, права на мотоцикл имел 13 лет, ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, в конце августа водитель без прав опрокинулся на мотоцикле на трассе Екатеринбург — Пермь. В темноте его не заметил мужчина за рулем фуры и переехал пострадавшего. Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

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