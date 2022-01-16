По делу экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова осталось только последнее слово

По делу экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова осталось только последнее слово

По делу экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова осталось только последнее слово

Сегодня, 10:00
Происшествия
Фото: TagilCity.ru
Рассмотрение дела о превышении должностных полномочий бывшим начальником ГИБДД Нижнего Тагила Анатолием Черновым и его тремя подчиненными подходит к концу. Уже на следующем заседании подсудимые скажут последнее слово.

Тагилстроевский райсуд в ближайшее время вынесет приговор по делу в отношении бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова. На скамье подсудимых вместе со своим начальником находятся трое подчиненных — Сергей Петухов, Константин Бабушкин и Денис Холстинин.

На следующем заседании судья даст им последнее слово, поделился с TagilCity.ru адвокат одного из обвиняемых.

О причинах постоянных переносов заседаний правозащитник заявил, что это происходит из-за сильной загруженности самого Тагилстроевского райсуда. Согласно информации из картотеки дел, предварительное слушание прошло 6 августа 2021 года. Другие 8 заседаний были отложены по «другим основаниям».

В настоящий момент дата следующего слушания по делу пока неизвестна.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судГИБДДинспектор ГИБДДАнатолий Чернов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы