По делу экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова осталось только последнее слово

Рассмотрение дела о превышении должностных полномочий бывшим начальником ГИБДД Нижнего Тагила Анатолием Черновым и его тремя подчиненными подходит к концу. Уже на следующем заседании подсудимые скажут последнее слово.

Тагилстроевский райсуд в ближайшее время вынесет приговор по делу в отношении бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова. На скамье подсудимых вместе со своим начальником находятся трое подчиненных — Сергей Петухов, Константин Бабушкин и Денис Холстинин. На следующем заседании судья даст им последнее слово, поделился с TagilCity.ru адвокат одного из обвиняемых. О причинах постоянных переносов заседаний правозащитник заявил, что это происходит из-за сильной загруженности самого Тагилстроевского райсуда. Согласно информации из картотеки дел, предварительное слушание прошло 6 августа 2021 года. Другие 8 заседаний были отложены по «другим основаниям». В настоящий момент дата следующего слушания по делу пока неизвестна. «Приказа не было»: экс-руководитель ГИБДД Нижнего Тагила не признал своей вины в суде

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