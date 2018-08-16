52-летний тагильчанин задержан с оружием и наркотиками

Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у задержанного самодельный нож, пистолет с нарезным стволом и патроны.

Следователи ОП №18 провели обыск в квартире подозреваемого, в ходе которого были изъяты свертки с расфасованным и приготовленным для реализации синтетическим наркотиком, личные документы гражданина со следами подделки и документы на квартиры, находящиеся в собственности гражданина.