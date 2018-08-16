52-летний тагильчанин задержан с оружием и наркотиками

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В июле 2018 года сотрудники патрульно-постовой службы Нижнего Тагила доставили в отдел полиции №18 52-летнего мужчину за скандал с соседями.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у задержанного самодельный нож, пистолет с нарезным стволом и патроны.
Следователи ОП №18 провели обыск в квартире подозреваемого, в ходе которого были изъяты свертки с расфасованным и приготовленным для реализации синтетическим наркотиком, личные документы гражданина со следами подделки и документы на квартиры, находящиеся в собственности гражданина.
В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия.
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Мужчина отказывается от дачи показаний.
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