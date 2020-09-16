В Нижнем Тагиле неизвестные разрисовали информационный стенд театра кукол

По словам Ткачёвой, это не первый случай, когда стенд разрисовывают граффитисты. Она пояснила, что этим занимается одна и та же группа молодых людей.
Мы мыли, оттирали это... но сейчас и мазни больше, и краска не оттирается, рассказала директор театра.
Также Ткачёва отметила, что теперь театру придется тратить деньги на новую основу под баннер, которую потом тоже могут изрисовать. И это происходит в непростые времена, когда приходится «беречь каждую копеечку».
Горько осознавать, что наряду с различными заразами, недугами, стихийными бедствиями, в обществе продолжает зреть вандализм, заключила Ткачёва.
Напомним, в Нижнем Тагиле молодой человек заехал на крыльцо Драматического театра ради того, чтобы сделать красивые фотографии своего автомобиля. За этот поступок на тагильчанина завели административные дела.