В Нижнем Тагиле неизвестные разрисовали информационный стенд театра кукол

В Нижнем Тагиле неизвестные разрисовали информационный стенд театра кукол

Сегодня, 20:16ПроисшествияPhoto: страница Татьяны Ткачёвой во "ВКонтакте"
Группа молодых людей разрисовала информационный стенд Нижнетагильского театра кукол. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказала директор театра Татьяна Ткачёва.

По словам Ткачёвой, это не первый случай, когда стенд разрисовывают граффитисты. Она пояснила, что этим занимается одна и та же группа молодых людей.

Мы мыли, оттирали это... но сейчас и мазни больше, и краска не оттирается, рассказала директор театра.

Также Ткачёва отметила, что теперь театру придется тратить деньги на новую основу под баннер, которую потом тоже могут изрисовать. И это происходит в непростые времена, когда приходится «беречь каждую копеечку».

Горько осознавать, что наряду с различными заразами, недугами, стихийными бедствиями, в обществе продолжает зреть вандализм, заключила Ткачёва.

Напомним, в Нижнем Тагиле молодой человек заехал на крыльцо Драматического театра ради того, чтобы сделать красивые фотографии своего автомобиля. За этот поступок на тагильчанина завели административные дела.

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