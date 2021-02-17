Загрызли пса: жители сада «Капасиха» под Нижним Тагилом жалуются на соседских собак

Хозяйские собаки загрызают животных в саду «Капасиха» под Нижним Тагилом. Жители опасаются, что они могут напасть и на людей.

Тагильчанка рассказала о том, что в саду «Капасиха» бегают две хозяйские собаки, которые за месяц загрызли уже не одну домашнюю собаку, в том числе и ее пса. Что делать, как с этим бороться? А когда собаки закончатся, то что? Может уже и люди в ход пойдут?написала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Фото: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" В итоге пострадавшие написали заявление в отделение полиции, где сейчас разбираются в произошедшем. Сегодня мне позвонил участковый, назначил встречу. Будем разбираться в ситуации,рассказал редакции TagilCity.ru председатель сада Юрий Пахтеев. Он пояснил, что, по словам охранников, сейчас в сад прибегает и стая бездомных собак. Случаи нападения со стороны животных действительно были. Летом собаки пугали жителей, но случаев, когда они травмировали людей, не происходило. Председатель отметил, что было написано заявление на отлов собак в администрацию Нижнего Тагила. Специалисты приезжали три или четыре раза, но животных на лежбище не обнаружили. Если сейчас охранники найдут участок, где обитают бездомные собаки, то заявку на отлов подадут снова. Напомним, в Нижнем Тагиле определен новый подрядчик по отлову бездомных собак. С 9 февраля его будет осуществлять ООО «Арсенал» из Красноуральска. Отлавливать собак в Нижнем Тагиле будет фирма из Красноуральска

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