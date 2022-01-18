Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании

Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании
Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: 1MI
Больше недели школы Екатеринбурга получают анонимные письма с угрозами о заминировании. Очередной такой случай произошел утром 18 января.

Сразу несколько школ в Екатеринбурге накрыла волна сообщений об угрозе террористического акта. Неизвестный злоумышленник вновь прислал на почтовые ящики учебных учреждений анонимные письма, смысл которых сводится к одному: здание заминировано. Но поскольку это уже повторяется изо дня в день, панику спам не вызвал.

Педагоги на мороз детей выводить не стали. Занятия в СОШ № 161, которую уже «минировали» бесчисленное количество раз, продолжаются. Этим же путем пошли и в гимназии № 161, и в ряде других учреждений, среди которых СОШ № 154 и 65.

В настоящее время учащиеся сидят на уроках, а полицейские кинологи с собаками обследуют помещения. За все время спам-атак ни одного взрывного устройства в зданиях школ не нашли. В торговых центрах, судах, отделениях полиции и прочих - тоже.

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Екатеринбург
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