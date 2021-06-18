10-летнюю девочку на самокате сбила иномарка в Екатеринбурге

10-летнюю девочку на самокате сбила иномарка в Екатеринбурге
10-летнюю девочку на самокате сбила иномарка в Екатеринбурге
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
Водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку на самокате на улице Таганская в Екатеринбурге вечером 17 июня. Он не уступил дорогу ребенку, пересекающему проезжую часть, при повороте налево.

В результате наезда Hyundai Solaris в больницу с переломом голени на «скорой» была госпитализирована 10-летняя девочка, которая каталась на самокате около 18:30 у дома № 37 на улице Таганская в Екатеринбурге.

На пересечении улиц Красных Командиров и Войкова ребенку, переходившему проезжую часть, не уступил дорогу 28-летний водитель иномарки, совершавший поворот налево.

Госавтоинспекторы проверили мужчину на состояние опьянения, он был трезв, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, утром 17 июня трое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, пострадали в результате столкновения автобусов на остановке общественного транспорта на улице Амундсена в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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