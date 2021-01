Объявил «войну»: В Нижнем Тагиле блогер разрисовал рекламный баннер конкурентов

В Нижнем Тагиле 18-летний местный блогер-пранкер Руслан Прис разрисовал рекламный баннер рэперов Никиты Берговина и Сергея Брауземана.

Баннер находится на Театральной площади. На нем блогер краской написал адрес своей личной страницы Instagram, сообщает АН «Между строк». По словам Руслана, таким образом, он объявил «войну» своим конкурентам. Ему не понравилось, что кто-то другой хочет «прославиться» в Нижнем Тагиле. В городе только один должен быть известный человек, только обо мне должны знать,рассказал пранкер. Местные рэперы, чей рекламный баннер был испорчен, заявили, что не станут обращаться в полицию. Они хотят разобраться в ситуации своими силами. Только почему наш баннер пострадал — непонятно. Потом мы начали его искать, а Прис начал от нас бегать и убежал аж в Ростов,рассказал Никита Берговин. Также товарищи приняли решение на пытаться отмыть баннер, поэтому тот провесит в текущем состоянии до конца договора. Video: АН «Между строк» Напомним, в середине декабря в Санкт-Петербурге полицейские задержали екатеринбургского Instagram-блогера Михаила Жуйкова за то, что он вместе с друзьями надел ростовой костюм животного и перепрыгивал через турникет в метро. Instagram-блогера из Екатеринбурга задержала полиция в питерском метро

