Объявил «войну»: В Нижнем Тагиле блогер разрисовал рекламный баннер конкурентов

Баннер находится на Театральной площади. На нем блогер краской написал адрес своей личной страницы Instagram, сообщает АН «Между строк». По словам Руслана, таким образом, он объявил «войну» своим конкурентам. Ему не понравилось, что кто-то другой хочет «прославиться» в Нижнем Тагиле.