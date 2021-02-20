«Сгорел заживо»: водитель «Газели» въехал в фуру «Магнит» под Екатеринбургом

«Сгорел заживо»: водитель «Газели» въехал в фуру «Магнит» под Екатеринбургом

Сегодня, 09:21ПроисшествияФото: е1
Ночью «Газель», которая ехала в сторону Екатеринбурга, врезалась в фуру «Магнита», припаркованную на обочине.

ДТП произошло 20 февраля около 3.00 на 22 километре Московского тракта, рядом с заправкой.

По словам очевидцев, после столкновения «Газель» загорелась, а водитель сгорел внутри заживо. Автомобилисты, которые проезжали мимо, пытались помочь, но безуспешно, пишет Е1.

От удара груженую фуру протащило более десяти метров. Продукты, которые в ней находились, высыпались на дорогу и перегородили выезд с заправки.

Прибывшие сотрудники МСЧ потушили автомобиль. Инспекторы ГИБДД установили личность погибшего мужчины, им оказался 21-летний житель Чебоксар.

Напомним, 6 февраля под Серовом в ДТП с фурой «Магнит» погибла семейная пара. Водитель Kia Cerato во время обгона не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком. От удара обе машины слетели в кювет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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