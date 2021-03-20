Десять лет тюрьмы в США получил житель Карпинска за киберпреступления

Там говорится, что 33-летний мужчина, известный как Stells, segmed и serjbear, в июне 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с рэкетом. 19 марта он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Отмечается, что свердловчанин был соучредителем Infraud вместе с украинцем Сиватославом Бондаренко.