Десять лет тюрьмы в США получил житель Карпинска за киберпреступления

Десять лет тюрьмы в США получил житель Карпинска за киберпреступления

Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Суд Невады приговор жителя Карпинска Сергея Медведева к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений. Решение суда опубликовано на сайте Минюста США.

Там говорится, что 33-летний мужчина, известный как Stells, segmed и serjbear, в июне 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с рэкетом. 19 марта он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Отмечается, что свердловчанин был соучредителем Infraud вместе с украинцем Сиватославом Бондаренко.

Infraud Organization была признана преступной группировкой, участники которой покупали и продавали краденные данные о кредитных картах и банковских счетах, а также вредоносного программного обеспечения. Группировка украла данные свыше четырех миллионов американцев, а общий ущерб был оценен в 568 миллионов долларов, сообщает Ура.ру.

Напомним, основного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского по ходатайству прокурора на два месяца арестовал Кировский районный суд Екатеринбурга.

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