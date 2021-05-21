10-летнего мальчика на велосипеде сбила женщина-водитель в Екатеринбурге

10-летнего мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть, сбила женщина-водитель на Ford в Екатеринбурге. Момент происшествия попал на видео.

Водитель иномарки Ford Focus сбила 10-летнего мальчика в поселке Исток на улице Главная, 13 около 18.00 в четверг, 20 мая. Ребенок внезапно выехал на дорогу перед близко идущим транспортом всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мальчик в результате аварии получил ушибы и ссадины, его осмотрели прибывшие на место происшествия медики, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Е1. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, ребенок возвращался с прогулки. Почему он решил пересечь дорогу в неустановленном месте не спешившись, парень пояснить не смог. Момент аварии попал на видео. Видео: Е1.ru За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина со стажем управления 17 лет. За это время она трижды привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. Напомним, 16 мая два подростка 15 и 17 лет на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге. Их в результате ДТП госпитализировали в больницу с травмами. Два подростка на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге

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