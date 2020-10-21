На Урале вынесли приговор избившему до смерти своего деда-инвалида мужчине

Как установило следствие, внук поднимал руку на пенсионера, проживающего с ним в одной квартире, во время распития спиртных напитков. В начале этого года мужчина избил инвалида, что тот скончался. Всего было установлено два эпизода, когда внук применял к своему родственнику насильственные действия.