В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле

Следователями было завершено расследование в отношении уроженца Североуральска, укравшего ювелирные украшения и автомобиль, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

31-летнему мужчине предъявили обвинение по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». По версии следствия, официально нетрудоустроенный мужчина занимался выполнением отделочных работ в доме, где пропали украшения. Сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей. По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» Юлии Прохоровой, в марте 2020 обвиняемый приступил к работам в доме 42-летней женщины, где требовалось сделать внутреннюю отделку. Работы продолжались около двух месяцев, в конце мая мужчина получил часть оплаты и посчитал, что этого недостаточно. Обвиняемым было принято решение похитить золотые кольца, которые он видел до этого, и отнести их в ломбард. Вскоре после содеянного мужчина скрылся, а женщина обратилась в полицию. Во время расследования по делу обнаружилось, что уроженец Североуральска уже был задержан за совершение еще одного преступления. Как рассказал инспектор ДПС МУ МВД России «Нижнетагильское» старшина полиции Павел Бабенышев, в районе Дворца творчества автомобиль наехал на препятствие. Сотрудниками полиции, прибывшими по указанному адресу, был обнаружен водитель с признаками алкогольного опьянения, который попытался скрыться. Выяснилось, машина, на которой произошло ДТП, была похищена у 30-летнего тагильчанина. В день инцидента хозяин автомобиля злоупотребил алкоголем и обвиняемый, воспользовавшись случаем, предложил подвести его до дома и припарковать машину. Высадив хозяина у подъезда, с ключами мужчина не вернулся, после чего не справился с управлением и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Во время дачи показаний мужчина сознался в содеянном, не став отрицать ни кражу ювелирных украшений, ни угон автомобиля. До этого уроженец Североуральска уже привлекался к уголовной ответственности за схожие преступления. На данный момент, дело по краже украшений направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Расследование по факту угона автомобиля следователям предстоит провести в дальнейшем. Мужчина находится под стражей, за совершенные преступления ему грозит наказание в виде шести лет лишения свободы. Напомним, в Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист. В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки вор-рецидивист

