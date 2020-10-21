В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле

В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле

Сегодня, 19:57ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Следователями было завершено расследование в отношении уроженца Североуральска, укравшего ювелирные украшения и автомобиль, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

31-летнему мужчине предъявили обвинение по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

По версии следствия, официально нетрудоустроенный мужчина занимался выполнением отделочных работ в доме, где пропали украшения. Сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.

По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» Юлии Прохоровой, в марте 2020 обвиняемый приступил к работам в доме 42-летней женщины, где требовалось сделать внутреннюю отделку. Работы продолжались около двух месяцев, в конце мая мужчина получил часть оплаты и посчитал, что этого недостаточно. Обвиняемым было принято решение похитить золотые кольца, которые он видел до этого, и отнести их в ломбард. Вскоре после содеянного мужчина скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Во время расследования по делу обнаружилось, что уроженец Североуральска уже был задержан за совершение еще одного преступления.

Как рассказал инспектор ДПС МУ МВД России «Нижнетагильское» старшина полиции Павел Бабенышев, в районе Дворца творчества автомобиль наехал на препятствие. Сотрудниками полиции, прибывшими по указанному адресу, был обнаружен водитель с признаками алкогольного опьянения, который попытался скрыться.

Выяснилось, машина, на которой произошло ДТП, была похищена у 30-летнего тагильчанина. В день инцидента хозяин автомобиля злоупотребил алкоголем и обвиняемый, воспользовавшись случаем, предложил подвести его до дома и припарковать машину. Высадив хозяина у подъезда, с ключами мужчина не вернулся, после чего не справился с управлением и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Во время дачи показаний мужчина сознался в содеянном, не став отрицать ни кражу ювелирных украшений, ни угон автомобиля. До этого уроженец Североуральска уже привлекался к уголовной ответственности за схожие преступления.

На данный момент, дело по краже украшений направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Расследование по факту угона автомобиля следователям предстоит провести в дальнейшем. Мужчина находится под стражей, за совершенные преступления ему грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
МВДСевероуральскмашинаворукрашенияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы