Жестокое избиение подростков в Екатеринбурге прокомментировали в полиции

Жестокое избиение подростков в Екатеринбурге прокомментировали в полиции
Жестокое избиение подростков в Екатеринбурге прокомментировали в полиции
Сегодня, 21:27ПроисшествияФото: 1МI
Кадры жестокого избиения сняли сами подростки, избивавшие руками и ногами двух школьников на территории школы № 17 в Сухом Логу.

ЧП произошло на спортивной площадке школы № 17 Сухого Лога еще в начале сентября 2021 года, но видеозапись попала в сеть лишь 23 октября, сообщает E1.

Двое школьников были повалены на землю, где их продолжили избивать втроем. За кадром слышны крики и маты свидетелей жестокой бойни, которые, вместо того, чтобы предотвратить драку, наоборот, всячески подначивали «бойцов».

В итоге одна из жертв практически потеряла сознание, но по его телу и голове продолжали прыгать ногами малолетние преступники, второй школьник также получал удары ногами и руками по туловищу и голове.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 23 октября 2021 года стало известно о зверском убийстве 14-летнего сироты в Верхней Пышме. Официально он скончался от отравления угарным газом, но местные жители уверены в убийстве подростка группой лиц.

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