Младшей было пять: 75-летнего екатеринбуржца обвинили в педофилии спустя восемь лет

Младшей было пять: 75-летнего екатеринбуржца обвинили в педофилии спустя восемь лет

Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
75-летнего пенсионера обвинили в приставании к 13-летней и 16-летней девочкам. Первый эпизод случился восемь лет назад.

22 февраля мать пострадавших написала заявление на пенсионера. По ее словам, домогаться до детей мужчина начал в 2012 году, когда младшей девочке было пять лет. Различные действия сексуального характера продолжались по настоящее время. Раннее мужчина судимости не имел. Все происходило в квартирах на улицах Индустрии, Кировградской и Советской.

На данный момент проводится проверка, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 17 декабря стало известно, что Тагилстроевский суд вынес приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Сюжеты:
Екатеринбург
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