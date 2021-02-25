Младшей было пять: 75-летнего екатеринбуржца обвинили в педофилии спустя восемь лет

22 февраля мать пострадавших написала заявление на пенсионера. По ее словам, домогаться до детей мужчина начал в 2012 году, когда младшей девочке было пять лет. Различные действия сексуального характера продолжались по настоящее время. Раннее мужчина судимости не имел. Все происходило в квартирах на улицах Индустрии, Кировградской и Советской.
На данный момент проводится проверка, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, 17 декабря стало известно, что Тагилстроевский суд вынес приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.