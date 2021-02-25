Младшей было пять: 75-летнего екатеринбуржца обвинили в педофилии спустя восемь лет

75-летнего пенсионера обвинили в приставании к 13-летней и 16-летней девочкам. Первый эпизод случился восемь лет назад.

22 февраля мать пострадавших написала заявление на пенсионера. По ее словам, домогаться до детей мужчина начал в 2012 году, когда младшей девочке было пять лет. Различные действия сексуального характера продолжались по настоящее время. Раннее мужчина судимости не имел. Все происходило в квартирах на улицах Индустрии, Кировградской и Советской. На данный момент проводится проверка, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, 17 декабря стало известно, что Тагилстроевский суд вынес приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками. В Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии пенсионера

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