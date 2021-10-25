Два человека госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге

Хлопок газа на улице Московской в Екатеринбурге произошел в ночь на 25 октября 2021 года, сообщает Ура.ру.
Пострадавший при хлопке газовоздушной смеси мужчина был госпитализирован с 65% ожогов тела, женщина с 35%.
Произошел хлопок газа в одной из квартир на улице Московская, госпитализированы два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Инцидент не носит криминального характера,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Из дома, где произошел взрыв, эвакуированы 50 человек. Прокуратура Свердловской области начала проверку обстоятельств ЧП. По предварительной версии, взрыв произошел из-за изношенного газового оборудования в квартире. Дом и жилище, где произошел взрыв, не пострадали.
Напомним, в конце сентября текущего года житель Верхней Пышмы пострадал от взрыва газа. Мужчина был госпитализирован с 40% ожогами тела.