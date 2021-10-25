Два человека госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге

Два человека госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге
Два человека госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина и женщина с ожогами госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге.

Хлопок газа на улице Московской в Екатеринбурге произошел в ночь на 25 октября 2021 года, сообщает Ура.ру.

Пострадавший при хлопке газовоздушной смеси мужчина был госпитализирован с 65% ожогов тела, женщина с 35%.

Произошел хлопок газа в одной из квартир на улице Московская, госпитализированы два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Инцидент не носит криминального характера,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуированы 50 человек. Прокуратура Свердловской области начала проверку обстоятельств ЧП. По предварительной версии, взрыв произошел из-за изношенного газового оборудования в квартире. Дом и жилище, где произошел взрыв, не пострадали.

Напомним, в конце сентября текущего года житель Верхней Пышмы пострадал от взрыва газа. Мужчина был госпитализирован с 40% ожогами тела.

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