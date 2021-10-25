Два человека госпитализированы после взрыва газа на Московской в Екатеринбурге

Произошел хлопок газа в одной из квартир на улице Московская, госпитализированы два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Инцидент не носит криминального характера,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.