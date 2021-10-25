Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Были обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает Интерфакс. Данные Федерального агентства новостей гласят, что взорвался газ. Инцидент произошел по адресу 48/20 в жилом доме. На данный момент официальной информации о погибших не поступало. По последним данным, пострадали четыре человека, сообщает Mkset.ru.
На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Это подтвердил официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Татарстану. На видео можно заметить, что в доме обрушены конструкцию теперь оттуда спасают пострадавших, пишет Mash.
Напомним, 25 сентября в Верхней Пышме в доме на улице Юбилейная, 18 прогремел взрыв. Пострадал хозяин одной из квартир.