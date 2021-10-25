Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Были обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает Интерфакс. Данные Федерального агентства новостей гласят, что взорвался газ. Инцидент произошел по адресу 48/20 в жилом доме. На данный момент официальной информации о погибших не поступало. По последним данным, пострадали четыре человека, сообщает Mkset.ru.