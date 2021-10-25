Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: 1MI
В жилом доме, расположенном в Набережных Челнах, произошел взрыв. По предварительным данным, газ взорвался на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Были обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает Интерфакс. Данные Федерального агентства новостей гласят, что взорвался газ. Инцидент произошел по адресу 48/20 в жилом доме. На данный момент официальной информации о погибших не поступало. По последним данным, пострадали четыре человека, сообщает Mkset.ru.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Это подтвердил официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Татарстану. На видео можно заметить, что в доме обрушены конструкцию теперь оттуда спасают пострадавших, пишет Mash.

Видео:URA.RU

Напомним, 25 сентября в Верхней Пышме в доме на улице Юбилейная, 18 прогремел взрыв. Пострадал хозяин одной из квартир.

Материалы по теме:
взрыввзрыв газаТатарстанмногоэтажный дом
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы