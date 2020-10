В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили труп свердловчанки с отрезанным пальцем

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен труп молодой женщины из Свердловской области с отрезанным пальцем, сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, преподавательница Технологического института лежала обнаженной на кровати в одной из квартир Фрунзенского района. На ее теле были обнаружены следы удушения, а один из пальцев оказался отрезан. О том, что был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства, позже сообщила пресс-служба петербургского Следственного комитета. Вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов на улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения мужчина задушил ее. После этого он, чтобы скрыть преступление, отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона,отметили в главном следственном управлении. Как сообщает «Фонтанка», подозреваемый одолжил у своей знакомой денег, но отдавать обратно не захотел. Во избежание проникновения запаха разложения тела наружу, все щели в окнах и дверях оказались забиты тряпками. Это дает основание полагать, что преступление было спланированным. Напомним, в середине октября в Екатеринбурге мужчина зарезал соседку за то, что та помогла укрыться его жене и ребенку. Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

