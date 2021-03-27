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Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве ножом собственного сына

Местного жителя Екатеринбурга подозревают в том, что он ножом заколол собственного сына. Труп мужчины был найден в микрорайоне Уралмаш на улице Победы, 6.

Происшествие случилось 27 марта. По информации источника Е1 в региональном СКР, отец находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент подозреваемый был задержан, но допросить его не представляется возможным, поскольку мужчина до сих пор не протрезвел.

Соседка по подъезду, в котором произошло убийство, рассказала, что из квартиры часто доносились крики.

В этой квартире они жили втроем: отец, мать и сын. Сыну было не больше 30 лет,отметила женщина.

По ее словам, в последний год семья конфликтовала по вечерам. Также местные жители рассказали, что убийство произошло после 01.00, а тело было обнаружено соседом, который утром вышел погулять с собакой.

Напомним, в Свердловском областном суде решается приговор для 37-летнего мужчины, который на глазах у приставов зарезал гражданскую жену в здании Первоуральского мирового суда.

Сюжеты:
Екатеринбург
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