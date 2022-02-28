Свердловчанин на снегоходе врезался в дерево и погиб

Свердловчанин на снегоходе врезался в дерево и погиб
Свердловчанин на снегоходе врезался в дерево и погиб
Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель деревни Новая Поварня в Белоярском городском округе Свердловской области не справился с управлением снегоходом, врезался в дерево и погиб.

Предварительно известно, что 28-летний водитель снегохода влетел в дерево, не справившись с управлением транспортного средства. Пассажирка осталась жива, она госпитализирована в Екатеринбург с различными травмами.

В ГИБДД установили, что у водителя снегохода были права на вождение, однако «Yamaha» не была официально зарегистрирована. Молодые люди приехали на дачу и решили прокатиться по лесу, это закончилось смертью мужчины.

Напомним, в феврале житель Ивделя целые сутки вез на снегоходе в больницу сверловчанку, обморозившую пальцы. Мужчина возглавлял группу туристов, которая случайно встретила лыжников, укрывшихся из-за непогоды.

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