Свердловчанин на снегоходе врезался в дерево и погиб

Предварительно известно, что 28-летний водитель снегохода влетел в дерево, не справившись с управлением транспортного средства. Пассажирка осталась жива, она госпитализирована в Екатеринбург с различными травмами.
В ГИБДД установили, что у водителя снегохода были права на вождение, однако «Yamaha» не была официально зарегистрирована. Молодые люди приехали на дачу и решили прокатиться по лесу, это закончилось смертью мужчины.
Напомним, в феврале житель Ивделя целые сутки вез на снегоходе в больницу сверловчанку, обморозившую пальцы. Мужчина возглавлял группу туристов, которая случайно встретила лыжников, укрывшихся из-за непогоды.