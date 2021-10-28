За сексуальное насилие над пожилой женщиной разыскивается неизвестный в Асбесте

Преступление сексуального характера над пожилой женщиной произошло еще летом 2021 года в Асбесте. Неизвестный напал на потерпевшую и надругался над ней.

Следователи разыскивают неизвестного мужчину, который 29 июня 2021 года совершил изнасилование престарелой женщины в лесопарке в Асбесте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области Со слов потерпевшей составлен рисованный портрет, всех, кто знает о месте нахождения разыскиваемого, правоохранители просят сообщать по телефонам: 8(34365) 7-54-46, 7-62-72 (следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области) или 8-900-200-62-63 (МО МВД России «Асбестовский»). Напомним, молодой человек был обвинен в изнасиловании 16-летней девочки в Серове. Когда он смог доказать свою непричастность к этому, его посадили в СИЗО за изготовление и распространение порнографии. За изготовление порнографии жителю Серова грозит 15 лет колонии

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