За 2 млн взятки двое полицейских и директор завода на Урале пойдут под суд

Следствием установлено, что в полицию Первоуральска было возбуждено уголовное дело о хищении товарно-материальных ценностей предприятия-контрагента завода. Директор завода, причастность которого проверялась по делу, нашел посредника, через которого планировал передать взятку двум оперативным сотрудникам, которые вели следствие по делу. Деньги предназначались для покровительства в прекращении уголовного дела или бездействии.