Все штабы Навального были распущены

Все штабы Навального были распущены
Все штабы Навального были распущены
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: Скриншот с видео YouTube-канала Леонида Волкова
Штабы Алексея Навального были распущены. Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

С одной стороны мне грустно записывать это видео. Штабов Навального больше нет, говорит в ролике на своем YouTube-канале Леонид Волков.

Она назвал произошедшее «ударом под дых». По его словам, он четыре года участвовал в организации и построении сети штабов, которая началась в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Соратник оппозиционера Навального предполагает, что большинство из закрывшихся организаций начнут свою работу в качестве новых, независимых образований.

Напомним, 2 февраля сообщалось, как Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы. Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом.

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РоссияАлексей Навальныйштабликвидация
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